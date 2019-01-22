Все таможенные платежи переводят на Единый казначейский счет

Иллюстративное фото (УНИАН)

Использование ЕКС позволит сократить время прохождения таможенного оформления

Министерство финансов начинает перевод всех таможенных платежей на Единый казначейский счет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в пресс-службе, тестовый период начинается 23 января 2019 года. До 17 февраля тестирование ЕКС будет проводиться исключительно для Киевской городской и областной таможен, а с 18 февраля до 15 марта пройдет на всех таможнях Украины.

С 16 марта до 15 апреля продлится переходный период введения ЕКС, когда уплачивать таможенные платежи можно будет как на старые так и на новые счета. С 16 апреля 2019 года "единый счет" будет использоваться всеми предприятиями в обязательном порядке.

Как напомнили в пресс-службе Минфина, сейчас каждая таможня имеет собственный казначейский счет, поэтому предприниматель, который осуществляет таможенное оформление в различных таможнях, должен перечислять таможенные платежи на несколько отдельных счетов.

"Введение Единого казначейского счета для уплаты таможенных платежей позволит существенно сократить время на прохождение таможенного оформления, четко регламентирует процедуру перечисления в госбюджет платежей, которые вносятся во время таможенного контроля, а также будет способствовать ведению бизнеса в Украине", - сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Напомним, в общий фонд государственного бюджета в 2018 году поступило 729,4 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой.

Как сообщало РБК-Украина, 19 декабря 2018 года Кабмин одобрил решение о реорганизацию Государственной фискальной службы (ГФС). Постановление предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.