Минфин раскрыл детали разделения ГФС на таможенную и налоговые службы

Фото: ГФС (ch.sfs.gov.ua)

Для реорганизации ГФС у Минфине создадут комиссию, которую возглавит Верланов

Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после принятия постановления Кабмина о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в министерстве, проект постановления предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Кабинет министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов. Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"Разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - сказал Верланов.

Фото: постановление Кабмина

В конце ноября министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что первый этап разделение ГФС может пройти без законодательных изменений, после чего будут объявлены конкурсы на руководителей обоих направлений. После этого в течение 2019 года Минфин будет предлагать внести изменения в законодательство.

Напомним, что Государственная налоговая служба и Государственная таможенная службы были объединены в 2012 году путем создания Министерства доходов и сборов. В 2014 году это министерство было преобразовано в Государственную фискальную службу, которая формально подчиняется Министерству финансов.