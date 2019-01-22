Усі митні платежі переводять на Єдиний казначейський рахунок

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Використання ЄКР дозволить скоротити час на проходження митного оформлення

Міністерство фінансів починає переведення усіх митних платежів на Єдиний казначейський рахунок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, тестовий період починається 23 січня 2019 року. До 17 лютого тестування ЄКР проводитиметься виключно для Київської міської та обласної митниць, а з 18 лютого до 15 березня пройде на усіх митницях України.

З 16 березня до 15 квітня триватиме перехідний період запровадження ЄКР, коли сплачувати митні платежі можна буде як на старі, так і на нові рахунки. Із 16 квітня 2019 року "єдиний рахунок" буде використовуватися усіма підприємствами в обов’язковому порядку.

Як нагадали в прес-службі Мінфіну, зараз кожна митниця має власний казначейський рахунок, тому підприємець, який здійснює митне оформлення у різних митницях, має перераховувати митні платежі на кілька окремих рахунків.

"Запровадження Єдиного казначейського рахунку для сплати митних платежів дозволить суттєво скоротити час на проходження митного оформлення, чітко регламентує процедуру перерахування до держбюджету платежів, що вносять під час митного контролю, а також сприятиме веденню бізнесу в Україні", - сказав заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Нагадаємо, до загального фонду державного бюджету у 2018 році надійшло 729,4 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 грудня 2018 року Кабмін схвалив рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Постанови передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.