ГФС обнародовала данные о поступлениях налогов и сборов за 2018 год

Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Поступления 15% превысили показатель 2017 года

В общий фонд государственного бюджета в 2018 году поступило 729,4 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу ГФС.

Как отметили в пресс-службе, поступления на 15,2% или на 96,5 млрд грн превысили показатель 2017 года

В частности, в общий фонд госбюджета в 2018 году направлено 390,6 млрд грн налоговых платежей, что на 18,7%, или на 61,5 млрд грн больше, чем в 2017 году.

Таможенных платежей в январе-декабре 2018 года в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 338,8 млрд грн. Это почти на 11,5%, или на 35 млрд грн превышает показатель 12 месяцев 2017 года.

Напомним, что в 2018 году государственные заимствования по общему фонду госбюджета поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте. В Минфине сообщили, что вследствие чрезвычайно низких поступлений от приватизации в сумме 0,3 млрд грн, правительство в декабре приняло решение об их замещении дополнительным объемом внутренних заимствований. Плановые показатели государственных заимствований в общий фонд бюджета в течение года были увеличены с 215 млрд грн до 289 млрд грн.

Напомним, 19 декабря 2018 года Кабмин одобрил решение о реорганизации Государственной фискальной службы (ДФС). Постановление предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.