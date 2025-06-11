У Тамбовській області прогриміли вибухи: ймовірно атаковано пороховий завод

У місті Котовськ Тамбовської області (РФ) пролунала серія вибухів. Ударні дрони, попередньо, намагаються атакувати Тамбовський пороховий завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
За даними Telegram-каналу Тамбов. Происшествия, над містом Котовськ Тамбовської області пролунали близько 10 вибухів. Попередньо, система ППО знищує безпілотники, які намагаються атакувати місто.
Водночас, Telegram-каналу Baza повідомляє про спробу ударних дронів атакувати Тамбовський пороховий завод.
Зазначимо, що цей завод входить до складу держкорпорації "Ростех". Підприємство є одним із найбільших в Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів.
Завод випускає більше 200 видів продукції, зокрема піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранат і пострілів гранатометів, артилерійських і мінометних боєприпасів.
Нагадаємо, українські дрони не вперше атакують Тамбовський пороховий завод.
Так, підприємство вже було атаковане безпілотниками у січні цього року.
Також завод атакували дрони у липні 2024 року.
Крім того, БпЛА уражали Тамбовський пороховий завод у листопаді 2023 року.
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