У Тамбовській області прогриміли вибухи: ймовірно атаковано пороховий завод

Нагадаємо, українські дрони не вперше атакують Тамбовський пороховий завод.

Так, підприємство вже було атаковане безпілотниками у січні цього року.

Також завод атакували дрони у липні 2024 року.

Крім того, БпЛА уражали Тамбовський пороховий завод у листопаді 2023 року.

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