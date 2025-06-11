В Тамбовской области прогремели взрывы: вероятно атакован пороховой завод

По данным Telegram-канала Тамбов. Происшествия, над городом Котовск Тамбовской области прогремели около 10 взрывов. Предварительно, система ПВО уничтожает беспилотники, которые пытаются атаковать город.

В то же время, Telegram-канал Baza сообщает о попытке ударных дронов атаковать Тамбовский пороховой завод.

Отметим, что этот завод входит в состав госкорпорации "Ростех". Предприятие является одним из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.

Завод выпускает более 200 видов продукции, в том числе пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, ручных гранат и выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов.