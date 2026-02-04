У Тамбові злетів у повітря потяг з пальним (відео)

Нагадаємо, що раніше в Орловській області стався вибух на залізничних коліях. Загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення. Внаслідок інциденту було затримано рух кількох поїздів далекого сполучення.

Подія відбулася на перегоні Малоархангельськ-Глазунівка. За словами голови регіону Андрія Кличкова, вибухівка була закладена прямо на рейках.

Також неподалік російського міста Нижній Тагіл стався ще один вибух на залізниці. За даними російських ЗМІ, інцидент трапився біля станції Сан-Донато.

Поруч із місцем вибуху було виявлено кілька невідомих об’єктів, які могли спричинити аварію. Російські джерела повідомляли, що вибух нібито стався поблизу місцевої нафтобази.