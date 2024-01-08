У російському Нижньому Тагілі стався вибух на залізниці поруч з нафтобазою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

За даними російських ЗМІ, вибух трапився неподалік в районі станції Сан-Донато. Неподалік місця вибуху було знайдено декілька невідомих об'єктів, які можливо і спричинили аварію.

Росіяни заявляють, що вибух стався нібито неподалік від місцевої нафтобази.

Наразі район оточений. Офіційна влада поки не коментувала інцидент. Інформації про постраждалих та руйнування немає.

Нагадаємо, 30 грудня російські ЗМІ заявляли про нібито обстріл міста Бєлгород. Повідомлялося про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів. Незабаром джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Крім того, росіяни заявляли, що 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. У Міноборони РФ розповідали про нібито збиті ракети.

Додамо також, що 3 січня зранку у Бєлгороді знову чули вибухи і сирени, а місцевий губернатор заявив про "напружену ситуацію".

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