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У російському Нижньому Тагілі стався вибух на залізниці поруч з нафтобазою

Понеділок 08 січня 2024 15:27
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У російському Нижньому Тагілі стався вибух на залізниці поруч з нафтобазою Ілюстративне фото: у російському Нижньому Тагілі стався вибух на залізниці поруч з нафтобазою (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

На залізничій колії неподалік російського міста Нижній Тагіл трапився вибух вдень понеділка 8 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

За даними російських ЗМІ, вибух трапився неподалік в районі станції Сан-Донато. Неподалік місця вибуху було знайдено декілька невідомих об'єктів, які можливо і спричинили аварію.

Росіяни заявляють, що вибух стався нібито неподалік від місцевої нафтобази.

Наразі район оточений. Офіційна влада поки не коментувала інцидент. Інформації про постраждалих та руйнування немає.

У російському Нижньому Тагілі стався вибух на залізниці поруч з нафтобазою

Нагадаємо, 30 грудня російські ЗМІ заявляли про нібито обстріл міста Бєлгород. Повідомлялося про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів. Незабаром джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Крім того, росіяни заявляли, що 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. У Міноборони РФ розповідали про нібито збиті ракети.

Додамо також, що 3 січня зранку у Бєлгороді знову чули вибухи і сирени, а місцевий губернатор заявив про "напружену ситуацію".

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