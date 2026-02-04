В Тамбове взлетел в воздух поезд с горючим (видео)

По данным СМИ, в районе Мичуринска во время движения поезда сошли с рельсов несколько вагонов. Это привело к разгерметизации емкостей с горючим и разливу бензина, после чего произошел мощный взрыв. Сейчас огнем охвачено пять цистерн.

Свидетели происшествия описывают момент аварии как чрезвычайно мощный удар.

"Взрыв был такой силы, что в домах рядом задрожали стекла. Сразу поднялся огромный столб черного дыма, а небо стало загремящим", - рассказывают местные жители.

На месте работают экстренные службы, пытаясь локализовать возгорание.

Сообщается, что машинист поезда госпитализирован с сильными ожогами. Ситуация осложняется высокой температурой горения нефтепродуктов.

Железнодорожное сообщение на этом участке временно заблокировано на неопределенный срок.

"Сейчас движение поездов на участке полностью остановлено. Все силы брошены на ликвидацию последствий и предотвращение распространения огня на соседние вагоны", - отметили представители железной дороги.