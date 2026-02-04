У Тамбові злетів у повітря потяг з пальним (відео)
В Тамбові внаслідок сходу потяга з рейок пошкоджено цистерни з бензином, що спричинило масштабну пожежу та вибух. Через інцидент рух залізницею повністю зупинено, а машиніст отримав важкі травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
За даними ЗМІ, в районі Мічуринська під час руху потяга зійшли з рейок кілька вагонів. Це призвело до розгерметизації ємностей із пальним та розливу бензину, після чого стався потужний вибух. Наразі вогнем охоплено п'ять цистерн.
Свідки події описують момент аварії як надзвичайно потужний удар.
"Вибух був такої сили, що в будинках поруч затремтіли шибки. Одразу піднявся величезний стовп чорного диму, а небо стало загравним", - розповідають місцеві мешканці.
На місці працюють екстрені служби, намагаючись локалізувати займання.
Повідомляється, що машиніст потяга госпіталізований із сильними опіками. Ситуація ускладнюється високою температурою горіння нафтопродуктів.
Залізничне сполучення на цій ділянці тимчасово заблоковано на невизначений термін.
"Наразі рух поїздів на ділянці повністю зупинено. Всі сили кинуті на ліквідацію наслідків та запобігання поширенню вогню на сусідні вагони", - зазначили представники залізниці.
Нагадаємо, що раніше в Орловській області стався вибух на залізничних коліях. Загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення. Внаслідок інциденту було затримано рух кількох поїздів далекого сполучення.
Подія відбулася на перегоні Малоархангельськ-Глазунівка. За словами голови регіону Андрія Кличкова, вибухівка була закладена прямо на рейках.
Також неподалік російського міста Нижній Тагіл стався ще один вибух на залізниці. За даними російських ЗМІ, інцидент трапився біля станції Сан-Донато.
Поруч із місцем вибуху було виявлено кілька невідомих об’єктів, які могли спричинити аварію. Російські джерела повідомляли, що вибух нібито стався поблизу місцевої нафтобази.