Главная » Новости » Происшествия

В Тамбове взлетел в воздух поезд с горючим (видео)

Россия, Среда 04 февраля 2026 18:06
В Тамбове взлетел в воздух поезд с горючим (видео) Фото иллюстративное: в Тамбове в результате схода поезда с рельсов произошел масштабный пожар и взрыв (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Козачук

В Тамбове в результате схода поезда с рельсов повреждены цистерны с бензином, что повлекло масштабный пожар и взрыв. Из-за инцидента движение по железной дороге полностью остановлено, а машинист получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным СМИ, в районе Мичуринска во время движения поезда сошли с рельсов несколько вагонов. Это привело к разгерметизации емкостей с горючим и разливу бензина, после чего произошел мощный взрыв. Сейчас огнем охвачено пять цистерн.

Свидетели происшествия описывают момент аварии как чрезвычайно мощный удар.

"Взрыв был такой силы, что в домах рядом задрожали стекла. Сразу поднялся огромный столб черного дыма, а небо стало загремящим", - рассказывают местные жители.

На месте работают экстренные службы, пытаясь локализовать возгорание.

Сообщается, что машинист поезда госпитализирован с сильными ожогами. Ситуация осложняется высокой температурой горения нефтепродуктов.

Железнодорожное сообщение на этом участке временно заблокировано на неопределенный срок.

"Сейчас движение поездов на участке полностью остановлено. Все силы брошены на ликвидацию последствий и предотвращение распространения огня на соседние вагоны", - отметили представители железной дороги.

Напомним, что ранее в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Погибли два человека, еще один человек получил ранения. В результате инцидента было задержано движение нескольких поездов дальнего следования.

Происшествие произошло на перегоне Малоархангельск-Глазуновка. По словам главы региона Андрея Кличкова, взрывчатка была заложена прямо на рельсах.

Также неподалеку российского города Нижний Тагил произошел еще один взрыв на железнойдороге. По данным российских СМИ, инцидент произошел возле станции Сан-Донато.

Рядом с местом взрыва было обнаружено несколько неизвестных объектов, которые могли вызвать аварию. Российские источники сообщали, что взрыв якобы произошел вблизи местной нефтебазы.

