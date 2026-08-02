У Тамані згоріло 12 резервуарів з нафтою: "Мадяр" розповів про успіхи "Птахів" СБС

Українські безпілотники за чотири доби вразили одразу чотири нафтопереробні заводи та морський термінал на території Росії. Втрати ворога - масштабні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр".
Найбільших втрат ворог зазнав на морському терміналі "Тамань" у селищі Волна Краснодарського краю. Українські дрони знищили там 12 резервуарів місткістю по 5 тисяч тонн кожен.
За підрахунками, це відповідає обсягу пального, який могли б перевезти близько тисячі залізничних цистерн. Площа пожежі на терміналі перевищила 17 тисяч квадратних метрів.
Удар по терміналу завдали 30 липня "Птахи" 1-го оперативного центру СБС разом із 413-м окремим підрозділом "Рейд" СБС та Службою безпеки України.
За чотири доби дрони уразили ще чотири нафтопереробні заводи РФ:
Атаки на об'єкти паливної інфраструктури рф тривають не перший тиждень. Ще наприкінці липня безпілотники завдали удару по ключовому порту Тамань, після чого там спалахнула масштабна пожежа.
Тоді ж стало відомо про перші наслідки ураження інфраструктури терміналу.
Генеральний штаб офіційно підтвердив ураження нафтозаводу у Волгограді.