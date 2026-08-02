В Тамане сгорело 12 резервуаров с нефтью: "Мадяр" рассказал об успехах "Птиц" СБС

Украинские беспилотники за четыре дня поразили сразу четыре нефтеперерабатывающих завода и морской терминал на территории России. Потери врага - масштабные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр".
Наибольшие потери враг понес на морском терминале "Тамань" в поселке Волна Краснодарского края. Украинские дроны уничтожили там 12 резервуаров вместимостью по 5 тысяч тонн каждый.
По подсчетам, это соответствует объему горючего, который могли бы перевезти около тысячи железнодорожных цистерн. Площадь пожара на терминале превысила 17 тысяч квадратных метров.
Удар по терминалу нанесли 30 июля "Птицы" 1-го оперативного центра ССС вместе с 413-м отдельным подразделением "Рейд" ССС и Службой безопасности Украины.
За четыре дня дроны поразили еще четыре нефтеперерабатывающих завода РФ:
Атаки на объекты топливной инфраструктуры России продолжаются не первую неделю. Еще в конце июля беспилотники нанесли удар по ключевому порту Тамань, после чего там разразился масштабный пожар.
Тогда же стало известно о первых последствиях поражения инфраструктуры терминала.
Генеральный штаб официальноподтвердил поражение нефтезавода в Волгограде.