В Тамани уничтожили 12 резервуаров

Наибольшие потери враг понес на морском терминале "Тамань" в поселке Волна Краснодарского края. Украинские дроны уничтожили там 12 резервуаров вместимостью по 5 тысяч тонн каждый.

По подсчетам, это соответствует объему горючего, который могли бы перевезти около тысячи железнодорожных цистерн. Площадь пожара на терминале превысила 17 тысяч квадратных метров.

Удар по терминалу нанесли 30 июля "Птицы" 1-го оперативного центра ССС вместе с 413-м отдельным подразделением "Рейд" ССС и Службой безопасности Украины.

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