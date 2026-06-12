"Там мають бути нулі": в Кабміні відреагували на скандальні платіжки за тепло в Києві

Уряд перевірить, чому жителям Києва масового нарахували платіжки за тепло, якого не було у січні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила на годині запитань до уряду у Верховній Раді.
За словами прем'єрки, якщо послуга не надається - рахунок має бути нульовим.
"Там, де не надавалися послуги, абсолютно очевидно, об'єктивно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями", - наголосила вона.
Свириденко попросила надати конкретні адреси для перевірки та повідомила, що цим питанням займеться віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.
"Віцепрем'єр Олексій Володимирович буде зараз займатися по яким адресам вислали відповідно платіжки. Тому що відповідно до закону, відповідно до прийнятої постанови Кабінету міністрів, якщо не надавалися послуги в повному обсязі, відповідні платіжки не мають і не можуть бути виставлені людям. Тому ми зараз цим питанням будемо займатися", - сказала прем'єрка.
Також вона заявила, що відповідне доручення буде надане одразу після завершення години запитань до уряду.
"Не має там бути платіжок за розрахунок, якщо послуга не поставлялася. І в нас відповідні урядові рішення теж прийняті", - додала Свириденко.
Нагадаємо, останніми днями мешканці Києва почали масово повідомляти у соцмережах про платіжки за опалення за січень 2026 року. Багато хто стверджує, що тоді батареї були холодними, а рахунки за цей період уже були сплачені.
Водночас директор СВП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін раніше повідомляв, що підприємство провело перерахунок вартості теплопостачання за січень для 99% столичних споживачів.
За його словами, перерахунок охопив понад 1 мільйон квартир, а загальна сума зменшення нарахувань перевищила 720 млн гривень.