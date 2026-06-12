"Там должны быть нули": в Кабмине отреагировали на скандальные платежки за тепло в Киеве

По словам премьера, если услуга не предоставляется - счет должен быть нулевым.

"Там, где не предоставлялись услуги, совершенно очевидно, объективно не могут выставляться платежки. Там платежки должны прийти с нулями", - подчеркнула она.

Свириденко попросила предоставить конкретные адреса для проверки и сообщила, что этим вопросом займется вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

"Вице-премьер Алексей Владимирович будет сейчас заниматься по каким адресам выслали соответственно платежки. Потому что согласно закону, согласно принятому постановлению Кабинета министров, если не предоставлялись услуги в полном объеме, соответствующие платежки не имеют и не могут быть выставлены людям. Поэтому мы сейчас этим вопросом будем заниматься", - сказала премьер.

Также она заявила, что соответствующее поручение будет предоставлено сразу после завершения часа вопросов к правительству.

"Не должно там быть платежек за расчет, если услуга не поставлялась. И у нас соответствующие правительственные решения тоже приняты", - добавила Свириденко.