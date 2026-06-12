RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

"Там должны быть нули": в Кабмине отреагировали на скандальные платежки за тепло в Киеве

10:59 12.06.2026 Пт
2 мин
Киевляне массово получают несправедливые платежки за отопление
aimg Ирина Глухова
Фото: Правительство проверит массовые платежки за тепло в Киеве (Getty Images)

Правительство проверит, почему жителям Киева массового начислили платежки за тепло, которого не было в январе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам премьера, если услуга не предоставляется - счет должен быть нулевым.

"Там, где не предоставлялись услуги, совершенно очевидно, объективно не могут выставляться платежки. Там платежки должны прийти с нулями", - подчеркнула она.

Свириденко попросила предоставить конкретные адреса для проверки и сообщила, что этим вопросом займется вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

"Вице-премьер Алексей Владимирович будет сейчас заниматься по каким адресам выслали соответственно платежки. Потому что согласно закону, согласно принятому постановлению Кабинета министров, если не предоставлялись услуги в полном объеме, соответствующие платежки не имеют и не могут быть выставлены людям. Поэтому мы сейчас этим вопросом будем заниматься", - сказала премьер.

Также она заявила, что соответствующее поручение будет предоставлено сразу после завершения часа вопросов к правительству.

"Не должно там быть платежек за расчет, если услуга не поставлялась. И у нас соответствующие правительственные решения тоже приняты", - добавила Свириденко.

Читайте также: Перерасчет платежек за коммуналку после обстрелов стал обязательным: как это будет работать

Что предшествовало

Напомним, в последние дни жители Киева начали массово сообщать в соцсетях о платежках за отопление за январь 2026 года. Многие утверждают, что тогда батареи были холодными, а счета за этот период уже были оплачены.

В то же время директор СВП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин ранее сообщал, что предприятие провело перерасчет стоимости теплоснабжения за январь для 99% столичных потребителей.

По его словам, перерасчет охватил более 1 миллиона квартир, а общая сумма уменьшения начислений превысила 720 млн гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Юлия СвириденкоОтопительный сезон