Головна » Життя » Зміни

Перерахунок платіжок за комуналку після обстрілів став обов'язковим: як це працюватиме

19:11 20.05.2026 Ср
Що зміниться для українців у платіжках після перебоїв із теплом?
Марія Науменко
Перерахунок платіжок за комуналку після обстрілів став обов'язковим: як це працюватиме Фото: прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко (Getty Images)
Кабмін уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій і зробив його обов’язковим для всіх постачальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко у Telegram.

Йдеться насамперед про ситуації, коли через російські обстріли енергетичної або комунальної інфраструктури люди залишалися без послуг або отримували їх неналежної якості.

"Люди не повинні платити повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки послуги надавалися з перебоями або неякісно", - наголосила Свириденко.

Урядове рішення дозволить збільшити розмір перерахунку для споживачів та чіткіше враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг.

Водночас перерахунок стане обов’язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону.

Крім того, органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів. Ці кошти планують спрямовувати на відновлення пошкодженої інфраструктури після російських атак.

Нагадаємо, автоматичний перерахунок комунальних послуг після російських атак в Україні діє з 1 січня.

Тоді уряд зобов’язав постачальників самостійно коригувати платіжки за тепло, воду та інші послуги у випадках перебоїв через обстріли інфраструктури.

