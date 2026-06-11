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Киянам надійшли платіжки за тепло в січні: суми перерахували, але вже є скарги

19:05 11.06.2026 Чт
2 хв
Чому мешканці столиці незадоволені?
aimg Анастасія Никончук
Киянам надійшли платіжки за тепло в січні: суми перерахували, але вже є скарги Фото: комунальні послуги (РБК-Україна Юля Червінська)
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Директор СВП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін повідомив, що в Києві провели масовий перерахунок вартості опалення за січень 2026 року, внаслідок чого нарахування для споживачів знизилися в середньому майже на 40%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Київської міської адміністрації.

Київтеплоенерго перерахувало рахунки за опалення

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" зменшило нарахування за послугу теплопостачання за січень 2026 року для 99% споживачів столиці.

Перерахунок торкнувся понад 1 мільйона квартир, а загальний обсяг зниження перевищив 720 млн грн.

Як проводився перерахунок

Автоматичний перерахунок виконано за алгоритмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 683, яка набула чинності в травні 2026 року.

Документ передбачає врахування періодів відсутності послуги та відхилень параметрів теплоносія від нормативних показників.

Для кожного будинку розрахунки виконувалися індивідуально з урахуванням тривалості перебоїв і якості наданого опалення.

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Умови опалювального сезону

За словами директора СВП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна, минулий опалювальний сезон став одним із найскладніших для столиці через масовані атаки на об'єкти критичної інфраструктури.

У січні 2026 року Київ пережив чотири серйозні обстріли, що призвело до пошкоджень теплових мереж.

Додатковим чинником стали різкі перепади температури й аномально холодна погода, що ускладнила роботу системи теплопостачання.

За місяць фахівці підприємства усунули близько 1200 пошкоджень у тепломережах.

Розмір зниження платежів

Через перебої з опаленням і відхилення параметрів теплоносія нарахування за січень було перераховано вже після ухвалення урядової постанови.

У підсумку фактична сума нарахувань становила 1,13 млрд грн замість розрахункових 1,85 млрд грн за умови стабільної роботи системи.

Таким чином, жителі отримали зниження платежів приблизно на 720 млн грн, що в середньому становить майже 40%.

Скарги мешканців

На сторінці КП "Київтеплоенерго" у Facebook з'являються численні скарги від киян. Люди зазначають, що вже оплачували опалення в зимовий період, проте зараз знову отримують платіжки, в яких суми сягають близько 1300 грн, незважаючи на відсутність стабільного теплопостачання в той період.

Скріншот із Facebook

Нагадуємо, що Кабінет міністрів України оновив порядок перерахунку вартості опалення та гарячого водопостачання, зробивши його обов'язковим для всіх постачальників у разі надзвичайних ситуацій. Новий механізм застосовується, зокрема, коли через пошкодження інфраструктури внаслідок російських обстрілів споживачі залишаються без послуг або отримують їх із порушенням встановлених параметрів якості.

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