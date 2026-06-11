Киянам надійшли платіжки за тепло в січні: суми перерахували, але вже є скарги

Директор СВП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін повідомив, що в Києві провели масовий перерахунок вартості опалення за січень 2026 року, внаслідок чого нарахування для споживачів знизилися в середньому майже на 40%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Київської міської адміністрації.

Київтеплоенерго перерахувало рахунки за опалення

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" зменшило нарахування за послугу теплопостачання за січень 2026 року для 99% споживачів столиці.

Перерахунок торкнувся понад 1 мільйона квартир, а загальний обсяг зниження перевищив 720 млн грн.

Як проводився перерахунок

Автоматичний перерахунок виконано за алгоритмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 683, яка набула чинності в травні 2026 року.

Документ передбачає врахування періодів відсутності послуги та відхилень параметрів теплоносія від нормативних показників.

Для кожного будинку розрахунки виконувалися індивідуально з урахуванням тривалості перебоїв і якості наданого опалення.

Умови опалювального сезону

За словами директора СВП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна, минулий опалювальний сезон став одним із найскладніших для столиці через масовані атаки на об'єкти критичної інфраструктури.

У січні 2026 року Київ пережив чотири серйозні обстріли, що призвело до пошкоджень теплових мереж.

Додатковим чинником стали різкі перепади температури й аномально холодна погода, що ускладнила роботу системи теплопостачання.

За місяць фахівці підприємства усунули близько 1200 пошкоджень у тепломережах.

Розмір зниження платежів

Через перебої з опаленням і відхилення параметрів теплоносія нарахування за січень було перераховано вже після ухвалення урядової постанови.

У підсумку фактична сума нарахувань становила 1,13 млрд грн замість розрахункових 1,85 млрд грн за умови стабільної роботи системи.

Таким чином, жителі отримали зниження платежів приблизно на 720 млн грн, що в середньому становить майже 40%.

Скарги мешканців

На сторінці КП "Київтеплоенерго" у Facebook з'являються численні скарги від киян. Люди зазначають, що вже оплачували опалення в зимовий період, проте зараз знову отримують платіжки, в яких суми сягають близько 1300 грн, незважаючи на відсутність стабільного теплопостачання в той період.