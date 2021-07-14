Талибы захватили значительную часть границы с Пакистаном

Переправа в районе Спин Болдаков на юг от главного южного города Афганистана Кандагара является второй по загруженности, что не имеет выхода к морю, и основной коммерческой артерией между ее юго-западным регионом и пакистанскими морскими портами. Данные правительства Афганистана указывают на то, что этим маршрутом ежедневно пользуется 900 грузовиков.

Афганские чиновники заявили, что правительственные силы отбросили "Талибан" и контролировали район. Но гражданские и пакистанские чиновники заявили, что талибы оставляют контроль над переправой.