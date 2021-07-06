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США вывели более 90% своих войск из Афганистана

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Вторник 06 июля 2021 18:32
США вывели более 90% своих войск из Афганистана Фото: США вывели более 90% своих войск из Афганистана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана завершен на более чем 90%. При этом США передали семь объектов Министерству обороны Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Также с начала вывода войск из Афганистана Министерство обороны США вывезло материалы, эквивалентные примерно 984 самолетам C-17, и передало почти 17 074 единицы оборудования в Агентство логистики Министерства обороны для утилизации.

"Эти 17 074 единицы оборудования почти полностью состоят из федерального избыточного личного имущества. Большая часть этого оборудования не относится к оборонительным средствам и не считается основным оборудованием", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

Как сообщало РБК-Украина, в конце июня вывод своего воинского контингента из Афганистана начала Польша. В ночь на 25 июня в страну прибыли первые польские военные.

Добавим, что ранее военные США и НАТО покинули военную авиабазу Баграм, которая была центром войны с боевиками на протяжении 20 лет.

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