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Талибы заявили, что контролируют 85% территории Афганистана. Правительство отрицает

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Афганистан, Воскресенье 11 июля 2021 02:31
Талибы заявили, что контролируют 85% территории Афганистана. Правительство отрицает Фото: Талибан заявил, что почти полностью контролирует территорию Афганистана (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Талибан заявил, что взял под контроль 85% территории Афганистана. Однако правительство Афганистана отрицает это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные лица афганского правительства отвергли утверждение о том, что талибы контролируют большую часть Афганистана.

Ранее один из официальных лиц Талибана Шахабуддин Делавар заявил, что 85% территории Афганистана у них уже под контролем.

"Вы и все мировое сообщество, вероятно, недавно узнали, что 85% территории Афганистана перешло под контроль", - заявил он.

В Афганистане командир противников талибов сказал, что он поддержит усилия афганских сил по возвращению контроля над частями западного Афганистана, включая пункт пересечения границы с Ираном.

Мохаммад Исмаил Хан, широко известный как Гератский лев, призвал мирных жителей присоединиться к битве. Он сказал, что сотни вооруженных гражданских лиц из провинций Гор, Бадгис, Нимроз, Фарах, Гильменд и Кандагар прибыли в его дом и были готовы заполнить брешь в безопасности, образовавшуюся в результате вывода иностранных войск.

Напомним, талибы взяли под контроль КПВВ на границе с Ираном. Они сняли флаг Афганистана с крыши пограничной таможни.

Ранее сообщалось, что в США заявили, что выводят войска из Афганистана в целях нацбезопасности. Однако это не значит, что помощь Афганистану закончится после этого.

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