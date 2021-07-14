Таліби захопили значну частину кордону з Пакистаном

Переправа в районі Спін Болдак на південь від головного південного міста Афганістану Кандагару є другою за завантаженістю, що не має виходу до моря, та основною комерційною артерією між її південно-західним регіоном та пакистанськими морськими портами. Дані уряду Афганістану вказують на те, що цим маршрутом щодня користується 900 вантажівок.

Афганські чиновники заявили, що урядові сили відкинули "Талібан" і контролювали район. Але цивільні та пакистанські чиновники заявили, що таліби залишають контроль над переправою.