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Талибы захватили значительную часть границы с Пакистаном

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Афганистан, Среда 14 июля 2021 23:15
Талибы захватили значительную часть границы с Пакистаном Фото: "Талибан" заявил, что взял под контроль 85% территории Афганистана (flickr/moslih/)
Автор: Даша Харченко

Боевики "Талибана" в Афганистане получили контроль над крупным пограничным пунктом пересечения с Пакистаном. Это была одна из самых важных целей, которые они достигли во время быстрого продвижения по всей стране после вывода американских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переправа в районе Спин Болдаков на юг от главного южного города Афганистана Кандагара является второй по загруженности, что не имеет выхода к морю, и основной коммерческой артерией между ее юго-западным регионом и пакистанскими морскими портами. Данные правительства Афганистана указывают на то, что этим маршрутом ежедневно пользуется 900 грузовиков.

Афганские чиновники заявили, что правительственные силы отбросили "Талибан" и контролировали район. Но гражданские и пакистанские чиновники заявили, что талибы оставляют контроль над переправой.

Раньше "Талибан " заявил, что взял под контроль 85% территории Афганистана. Однако правительство Афганистана отрицает это.

Ранее сообщалось, что в США заявили, что выводят войска из Афганистана с целью нацбезопасности. Однако это не означает, что помощь Афганистану закончится после этого. Так, вывод войск Соединенных Штатов из Афганистан завершен более чем на 95%. При этом более 17 тысяч оборудования передано управлению тылового обеспечения Министерства обороны США.

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