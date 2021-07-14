Талибы захватили значительную часть границы с Пакистаном

Боевики "Талибана" в Афганистане получили контроль над крупным пограничным пунктом пересечения с Пакистаном. Это была одна из самых важных целей, которые они достигли во время быстрого продвижения по всей стране после вывода американских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переправа в районе Спин Болдаков на юг от главного южного города Афганистана Кандагара является второй по загруженности, что не имеет выхода к морю, и основной коммерческой артерией между ее юго-западным регионом и пакистанскими морскими портами. Данные правительства Афганистана указывают на то, что этим маршрутом ежедневно пользуется 900 грузовиков.

Афганские чиновники заявили, что правительственные силы отбросили "Талибан" и контролировали район. Но гражданские и пакистанские чиновники заявили, что талибы оставляют контроль над переправой.