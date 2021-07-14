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Таліби захопили значну частину кордону з Пакистаном

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Афганістан, Середа 14 липня 2021 23:15
Таліби захопили значну частину кордону з Пакистаном Фото: "Талібан" заявив, що взяв під контроль 85% території Афганістану (flickr/moslih/)
Автор: Даша Харченко

Бойовики "Талібану" в Афганістані отримали контроль над великим прикордонним пунктом перетину з Пакистаном. Це була є однією з найважливіших цілей, яку вони досягли на під час швидкого просування по всій країні після виведення американських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Переправа в районі Спін Болдак на південь від головного південного міста Афганістану Кандагару є другою за завантаженістю, що не має виходу до моря, та основною комерційною артерією між її південно-західним регіоном та пакистанськими морськими портами. Дані уряду Афганістану вказують на те, що цим маршрутом щодня користується 900 вантажівок.

Афганські чиновники заявили, що урядові сили відкинули "Талібан" і контролювали район. Але цивільні та пакистанські чиновники заявили, що таліби залишають контроль над переправою.

Раніше "Талібан" заявив, що взяв під контроль 85% території Афганістану. Однак уряд Афганістану заперечує це.

Раніше повідомлялося, що у США заявили, що виводять війська з Афганістану з метою нацбезпеки. Однак це не означає, що допомога Афганістану закінчиться після цього. Так, виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж на 95%. При цьому понад 17 тисяч обладнання передано управлінню тилового забезпечення Міністерства оборони США.

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