"Талибан" взял под контроль ключевой КПП на границе с Ираном

Отметим, на прошлой неделе талибы вторглись в районы Афганистана, граничащие с другими соседними государствами, - Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном.

Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности сообщает, что пограничный переход Ислам-Кала с Ираном, расположенный в провинции Герат, перешел в руки "Талибана". Сотрудники службы безопасности и таможни бежали через границу.

Официальное информагентство Ирана Al Alalam TV информирует, что афганские солдаты перешли на иранскую территорию через пограничный переход, чтобы спастись от талибов.

На видеозаписи зафиксировано, как силы "Талибана" снимают афганский флаг с крыши пограничной таможни.

КПП Ислам-Кала - один из крупнейших торговых ворот Ирана, приносящий правительству около 20 миллионов долларов в месяц.

ВВС отмечает, что ранее на этой неделе американцы незаметно покинули аэродром Баграм - обширную базу, которая была центром американских операций в Афганистане, на ней некогда базировались десятки тысяч военнослужащих.

"Считается, что теперь талибы контролируют более трети из 400 районов страны, включая дугу территории от иранской границы до границы с Китаем на другой стороне страны", - пишет издание.

Афганское правительство признало потерю пограничного перехода Ислам-Кала в провинции Герат.

"Все афганские силы безопасности, включая пограничные подразделения, находятся в этом районе, и предпринимают усилия по его возвращению", - заявил агентству AFP официальный представитель Министерства внутренних дел Афганистана Тарек Ариан.

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что переход находится "под нашим полным контролем".

Некоторые аналитики американской разведки опасаются, что "Талибан" может захватить контроль над Афганистаном в течение шести месяцев.