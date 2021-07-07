В Афганистане заявили о начале критической фазы войны на фоне вывода войск США
Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил о критической военной ситуации в стране. Началась якобы решающая фаза.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interfax.az.
"Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу", - сказал министр.
Обострение ситуации началось на фоне вывода из Афганистана американских военных сил и их союзников по НАТО. Боевики "Талибана" активизировали боевые действия.
Ранее сообщалось, что только в эти выходные более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с талибами.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию военнослужащих. Эти меры связаны с тем, что боевики "Талибана" вытесняют афганских военных и берут под контроль участки границы с Таджикистаном.
В то же время сообщалось, что "Талибан" планирует представить письменное предложение мира афганскому правительству.