В Афганистане заявили о начале критической фазы войны на фоне вывода войск США

Фото: в Афганистане заявили о критической фазе войны (GettyImages)

Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил о критической военной ситуации в стране. Началась якобы решающая фаза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interfax.az.

"Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу", - сказал министр. Обострение ситуации началось на фоне вывода из Афганистана американских военных сил и их союзников по НАТО. Боевики "Талибана" активизировали боевые действия.