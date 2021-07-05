Таджикистан объявил мобилизацию из-за талибов на афганской границе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию военнослужащих. Эти меры связаны с тем, что боевики "Талибана" вытесняют афганских военных и берут под контроль участки границы с Таджикистаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азия плюс" .

Сообщается, что Рахмон провел экстренное совещание Совета безопасности, на котором рассмотрели вопрос безопасности в приграничных районах и усиления охраны государственной границы.

"Принимая во внимание обострение ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства Эмомали Рахмон поручил принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на границе Таджикистана и Афганистана", - говорится в сообщении.

В частности, президент поручил направить дополнительные войска на границу с Афганистаном и мобилизовать 20 тысяч военнослужащих, которые находятся в резерве.