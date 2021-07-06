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"Талибан" готовит мирный план в отношениях с Афганистаном, - Reuters

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Афганистан, Вторник 06 июля 2021 05:11
"Талибан" готовит мирный план в отношениях с Афганистаном, - Reuters Фото: активизация талибов происходит на фоне вывода войск НАТО и США из Афганистана (flickr)
Автор: Даша Харченко

"Талибан" планирует представить письменное предложение мира афганскому правительству. Это должно произойти уже в ближайший месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хотя передача афганской армии авиабазы Баграм прибавила обороты движению "Талибана", чтобы захватить контроль над новыми районами, лидеры" Талибана " возобновили длительные переговоры с представителями правительства Афганистана в столице Катара.

"Мирные переговоры и процесс будут ускорены в ближайшие дни ... и, как ожидается, они вступят в важную стадию, речь будет идти о мирных планах... Хотя мы (талибы) имеем преимущество на поле боя, мы очень серьезно относимся к переговорам и диалогу ", - заявил пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид агентству Reuters.

Отметим, активизация талибов происходит на фоне вывода войск НАТО и США из Афганистана. Только в эти выходные более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с талибами.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию военнослужащих. Эти меры связаны с тем, что боевики "Талибана" вытесняют афганских военных и берут под контроль участки границы с Таджикистаном.

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