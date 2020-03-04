США впервые после подписания мирного соглашения атаковали "Талибан"

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Атака была осуществлена для прекращения нападения со стороны талибов

Соединенные Штаты Америки впервые после подписания мирного соглашения с радикальным движением "Талибан" нанесли удар по позициям талибов в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) Сонные Леггетта в Twitter.

По словам полковника Леггетта, американские военные осуществили авиаудар по талибам в районе Нахри Сарадж в провинции Гильменд, которые атаковали контрольно-пропускные пункты Вооруженных сил Афганистана.

"Удар был осуществлен с целью обороны, чтобы остановить нападение. Это был первый удар с нашей стороны по "Талибану" за 11 дней", - написал представитель USFOR-A.

Кроме того, Леггетт призвал талибов прекратить нападения на позиции афганских и американских войск и выполнять взятые на себя обязанности в рамках мирного соглашения, подписанного в Катаре.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение на правительственные силы Афганистана через час после разговора американского президента Дональда Трампа с лидером талибов. В результате нападения погибли 20 военных и правоохранителей.

Как писало РБК-Украина, 29 февраля США и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и начале в стране мирного процесса. Вашингтон объявил о полном выводе американских военных из Афганистана, который должен состояться через 14 месяцев.