Боевики Талибана атаковали военных Афганистана после звонка Трампа

Фото: боевики "Талибана" (YouTube screenshot)

В результате атаки погибло по меньшей мере 20 военных и полицейских

Боевики радикальной группировки "Талибан" атаковали правительственные силы Афганистана через час после разговора американского президента Дональда Трампа с лидером талибов. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что в результате атаки погибло по меньшей мере 20 военных и полицейских.

Вчера вечером американский президент провел 35-минутный телефонный разговор с лидером радикального движения "Талибан" Абдул Гани Барадаром. Это их первый контакт после подписанного между США и талибами соглашения о выводе американских войск из Афганистана спустя почти 19 лет.

Напомним, 29 февраля в Дохе США, власти Афганистана и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.

Также РБК-Украина сообщало, что Штаты объявили о полном выводе американских военных из Афганистана, который должен состоятся через 14 месяцев. В течение 135 дней после подписания мирного соглашения с "Талибаном", Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.