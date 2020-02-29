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США объявили о полном выводе войск из Афганистана

Новости » Политика     29.02.2020 - 15:16
США объявили о полном выводе войск из Афганистана
Иллюстративное фото (flickr.com jeromestarkey)

Вывод войск произойдет через 14 месяцев

Соединенные Штаты Америки объявили о полном выводе американский военных из Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP Twitter.

Так, полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.

Кроме того, в течение 135 дней после подписания мирного соглашения с "Талибаном", Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон разрабатывает план по быстрому выводу американских военных из Афганистана на случай, если президент США Дональд Трамп внезапно решит отдать такой приказ. Планирование вывода войск называли мерой предосторожности.

Также РБК-Украина писало, что США начали сокращать присутствие в Афганистане, несмотря на отсутствие мирного соглашения с талибами. За последний год количество сократилось на 2 тысячи и теперь составляет около 12 тысяч человек. Сообщается, что присутствие американских военных хотят сократить до 8,6 тысяч солдат.

Кроме того, что в начале сентября прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о прекращении мирных переговоров с талибами.

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