ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США и талибы подписали соглашение о перемирии

Новости » Политика     29.02.2020 - 15:27
США и талибы подписали соглашение о перемирии
Фото: боевики "Талибана" (YouTube screenshot)

Мирное соглашение было подписано в Дохе

США, власти Афганистана и радикальное движение "Талибан" подписали 29 февраля в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса. Об этом сообщает "Радио Свобода".

На церемонии подписания договора присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Лидер талибов пообещал, что движение будет придерживаться договоренностей и призвал к развитию в Афганистане системы управления, соответствующей нормам ислама.

Напомним, сегодня Соединенные Штаты Америки объявили о полном выводе американских военных из Афганистана. Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.

В течение 135 дней после подписания мирного соглашения с "Талибаном", Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

Как писало РБК-Украина, 13 февраля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США и "Талибан" договорились о семидневном режиме сокращения насилия в Афганистане. Он добавил, что в случае сокращения насилия со стороны талибов может быть заключено мирное соглашение до конца февраля.

Как известно, США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан".

США объявили о полном выводе войск из Афганистана В Польше начались военные учения при участии военных США
Новости Украины ТалибанСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь