"Талибан" надеется на переизбрание Трампа президентом США

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что талибы надеются на переизбрание Дональда Трампа на пост президента США и ожидают, что он положит конец присутствию США в Афганистане. В штабе Трампа поддержку движения отвергли.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

"Мы надеемся, что он (Дональд Трамп, - ред.) победит на выборах и положит конец американскому военному присутствию в Афганистане", - сказал Муджахид в интервью телеканалу.

Другой представитель организации заявил, что Трамп может быть смешон для всего остального мира, однако для "Талибана" он "здравомыслящий и мудрый человек".



В "Талибане" также отметили, что новость о заражении Трампа коронавирусом вызвало беспокойство в ее рядах.

Официальный представитель штаба Трампа Тим Мерто заявил, что они отвергают поддержку талибов.

"Талибан" должен знать, что Трамп всегда будет защищать американские интересы всеми необходимыми средствами", - отметил он.

Напомним, Трамп заявлял о планах по сокращению количества американских военнослужащих в Афганистане до четырех тысяч.

Отметим, 29 февраля США и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. В свою очередь талибы гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

В начале марта американские военные начали вывод войск из Афганистана, при этом между США и талибами продолжались некоторые столкновения.