ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Талибан" надеется на переизбрание Трампа президентом США

Автор: Надежда Собенко

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что талибы надеются на переизбрание Дональда Трампа на пост президента США и ожидают, что он положит конец присутствию США в Афганистане. В штабе Трампа поддержку движения отвергли.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

"Мы надеемся, что он (Дональд Трамп, - ред.) победит на выборах и положит конец американскому военному присутствию в Афганистане", - сказал Муджахид в интервью телеканалу.

Другой представитель организации заявил, что Трамп может быть смешон для всего остального мира, однако для "Талибана" он "здравомыслящий и мудрый человек".

В "Талибане" также отметили, что новость о заражении Трампа коронавирусом вызвало беспокойство в ее рядах.

Самые читаемые новости

Официальный представитель штаба Трампа Тим Мерто заявил, что они отвергают поддержку талибов.

"Талибан" должен знать, что Трамп всегда будет защищать американские интересы всеми необходимыми средствами", - отметил он.

Напомним, Трамп заявлял о планах по сокращению количества американских военнослужащих в Афганистане до четырех тысяч.

Отметим, 29 февраля США и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. В свою очередь талибы гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

В начале марта американские военные начали вывод войск из Афганистана, при этом между США и талибами продолжались некоторые столкновения.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТалибанАфганистанДональд ТрампВыборы в США