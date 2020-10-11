"Талібан" сподівається на переобрання Трампа президентом США

Представник руху "Талібан" Забіулла Муджахід заявив, що таліби сподіваються на переобрання Дональда Трампа на пост президента США і очікують, що він покладе край присутності США в Афганістані. У штабі Трампа підтримку руху відкинули.

Про це повідомляє телеканал CBS News.

"Ми сподіваємося, що він (Дональд Трамп, - ред.) Переможе на виборах і покладе край американській військовій присутності в Афганістані", - сказав Муджахід в інтерв'ю телеканалу.

Інший представник організації заявив, що Трамп може бути смішний для всього іншого світу, проте для "Талібану" він "розсудлива і мудра людина".

В "Талібан" також відзначили, що новина про зараження Трампа коронавірусів викликало занепокоєння в її лавах.

Офіційний представник штабу Трампа Тім Мерто заявив, що вони відкидають підтримку талібів.

"Талібан" повинен знати, що Трамп завжди буде захищати американські інтереси всіма необхідними засобами", - зазначив він.

Нагадаємо, Трамп заявляв про плани щодо скорочення кількості американських військовослужбовців в Афганістані до чотирьох тисяч.

Зазначимо, 29 лютого США і радикальний рух "Талібан" підписали угоду про початок мирного процесу в Афганістані. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати, їхні союзники і коаліція мають намір вивести протягом 14 місяців всі війська з Афганістану. У свою чергу таліби гарантують, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США та їхніх союзників.

На початку березня американські військові почали виведення військ з Афганістану, при цьому між США і талібами тривали сутички.