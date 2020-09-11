Трамп заявил о выведении войск из Ирака и Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил о планох по выводу значительного числа американских войск из Ирака и Афганистана. При этом он не уточнил, будет ли выведен военный контингент США из Сирии.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

"В Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке - мы скоро снизим число до двух тысяч солдат", - сказал Трамп.

Президент упомянул, что военные США находятся также в Сирии, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны.

"Мы в значительной степени вышли из Сирии", - сказал Трамп.

Напомним, ранее в Германии заявили, что США проинформировали союзников о дальнейшем сокращении численности американских военных в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка". До ноября этого года американские подразделения в Афганистане сократят до чуть менее 5 тысяч человек.

Также РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысячи военных и переброске части американских солдат в Польшу.