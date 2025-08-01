Талант із України підкорює Формулу-4: Бондарев виходить на старт в Імолі

Український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев готується до чергового виклику у кар’єрі - участі у п’ятому етапі італійської Формули-4.
Про це розповідає РБК-Україна.
16-річний український гонщик Олександр Бондарев продовжує виступи в італійській Формулі-4.
Після яскравого старту сезону в чемпіонаті E4 (колишня Euro 4), де він тричі був найкращим серед новачків, спортсмен демонструє стабільне зростання результатів.
Під час тестових заїздів на трасі Енцо та Діно Феррарі в Імолі Бондарев двічі фінішував у топ-5, підтверджуючи свою конкурентоспроможність.
На п’ятому етапі італійської Формули-4 українець виступатиме у складі команди "Prema Racing" - одного з найсильніших юніорських команд Європи.
Уперше він стартував у Формулі-4 ще у 2024 році – на етапі в Барселоні в складі тієї ж команди.
Тоді 15-річний дебютант фінішував 19-м, показавши потенціал для подальшого прогресу. У тому ж заїзді взяв участь ще один українець - Олександр Савінков із команди "AKM Motorsport".
1 серпня, п'ятниця
2 серпня, субота
3 серпня, неділя
За підсумками чотирьох етапів Бондарев посідає 19 місце у загальному заліку та 6 серед новачків.
Переглянути трансляцію можна на YouTube-каналі "DeTalks", офіційному трансляторі італійської Формули-4 в Україні.
Італійська Формула-4 була заснована у 2013 році й стала базовим рівнем для майбутніх пілотів "королівських перегонів".
Серед її випускників - Ленс Стролл, Олівер Берман та Андреа Кімі Антонеллі, які вже встигли вийти на рівень Формули-1.
Нагадаємо, що цими вихідними фінальна битва Формули-1 перед відпусткою.
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