Формула-1 може повернутися туди, де не чекали: яка країна прийме Гран-прі-2026?

Формула-1 може несподівано повернутися до Туреччини вже у 2026 році. "Істанбул Парк" готується прийняти етап перегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MotorSport .

Туреччина хоче повернутися до Формули-1

Організатори Гран-прі Туреччини заявили про готовність провести етап Формули-1 у 2026 році, якщо з календаря випаде інша траса.

Країна отримала повну підтримку уряду і готова провести Гран-прі на автодромі "Істанбул Парк".

Автодром нещодавно перейшов під управління Турецької федерації автомобільного спорту (TOSFED).

Її президент Ерен Уцлертопрагі зазначив, що Туреччина прагне не разової заміни, а повноцінного місця у календарі Формули-1.

"Ми ведемо активні перемовини з Формулою-1 та FIA. Уряд твердо налаштований повернути етап у Стамбулі на постійній основі", - сказав Уцлертопрагі.

Останній раз Туреччина приймала перегони Формули-1 у 2020 та 2021 роках, тоді вона тимчасово заміняла інші етапи, скасовані через пандемію COVID-19.

Окрім того, з Туреччиною вже ведуть переговори й інші міжнародні серії автоперегонів, зацікавлені у проведенні гонок на "Істанбул Парку".

Переваги локації

Турецька траса приваблює не лише якістю, а й вигідним розташуванням. Стамбул знаходиться поруч з країнами, де високий інтерес до автоспорту.

"Ми не конкуруємо з іншими — ми пропонуємо унікальні умови. Географічна позиція, велика кількість глядачів у регіоні, підтримка уряду - усе це робить нас потужним кандидатом", - заявив президент TOSFED.

За його словами, ідеальним місяцем для проведення Гран-прі Туреччини є вересень - це зручно як для глядачів, так і для логістики. Особливо, якщо гонка відбудеться поруч з етапом у Баку.