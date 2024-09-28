Бондарев дебютував у Формулі-4: яке місце посів українець з "Вільямса"
Український гонщик Олександр Бондарев уперше в кар'єрі виступив на рівні Формули-4. Член академії "Вільямса" взяв участь в 6-му етапі сезону італійської серії в іспанській Барселоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.
15-річний пілот сів за кермо одномісного боліда "Преми". На трасі "Каталунья-Монтмело" він склав компанію іншому представнику України – Олександру Савінкову зі стайні AKM Motorsport.
Бондарев у першому заїзді фінішував на 19-й сходинці. Підсумкове відставання від переможця склало 16.701 секунд. Тріумфував у перегонах партнер українця по команді Фредді Слейтер зі Сполученого Королівства. Савінков же посів 22-ге місце.
На неділю в Барселоні заплановані ще дві гонки. Опісля Бондарев також візьме участь в останньому етапі сезону-2024 в Монці. Потрійні перегони в домівці італійського автоспорту заплановані на 25-27 жовтня.
Що відомо про італійську Формулу-4
Заснований у 2013 році чемпіонат автоперегонів формульного типу на фундаменті Формули-Абарт. Дебютний сезон відбувся в 2014-му, а першим чемпіоном серії став канадець Ленс Стролл.
Більшість етапів італійської F4 відбуваються на Апеннінах (Імола, Монца, Мізано та інші). Окрім того, гонки чемпіонату приймали Австрія, Франція, Бельгія, Угорщина, Іспанія. У 2021 році чемпіоном став британець Олівер Берман, а рік по тому титул завоював Андреа Кімі Антонеллі. Обидва в сезоні-2025 стануть пілотами Формули-1.
У піраміді автоспорту Формула-4 – одна зі сходинок до F1. Найсильніші пілоти італійської Формули-4 переходять на рівень Формули-3, а потім і Формули-2.
До слова, раніше Норріс здобув упевнену перемогу на Гран-прі Сингапуру F1.
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