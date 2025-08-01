Фінальна битва перед відпусткою. Гран-прі Угорщини: інтриги, прогнози та де дивитися гонку Формули-1

Гран-прі Угорщини, що відбудеться 1-3 серпня на автодромі "Хунгароринг", стане заключним перед літньою перервою в Формулі-1, яка триватиме чотири тижні. Саме тому боротьба за перемогу обіцяє бути особливо напруженою.

Про головні інтриги угорського етапу, розклад гонок та трансляцій - розповідає РБК-Україна .

Головна інтрига - всередині "Макларена"

Цей Гран-прі стане своєрідним екватором сезону та дасть відповідь на запитання, з яким відривом лідери чемпіонату вирушать у відпустку, адже до завершення сезону залишиться лише десять етапів.

Особливо принциповим цей вікенд буде для Ландо Норріса, який прагне скоротити відставання від напарника по "Макларену" - Оскара Піастрі.

Щоб залишити собі шанси на титул, британець має фінішувати першим, тоді розрив між ними скоротиться до 9 очок. У разі ж перемоги Піастрі та другого місця Норріса - різниця між ними зросте аж до 23 пунктів.

Звичайно, в боротьбу на етапі можуть втрутитись Макс Ферстаппен, Джордж Рассел, Шарль Леклер та Льюїс Хемілтон. Однак наразі "Макларен" та його пілоти виглядають надто впевнено, аби дозволити іншим нав'язати реальну конкуренцію в сезоні.

Тож, уболівальники сподіваються на справжнє протистояння передусім всередині "оранжевого" табору.

Особистий залік пілотів сезону-2025 (топ-6):

Оскар Піастрі ("Макларен") - 266 очок Ландо Норріс ("Макларен") - 250 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 185 Джордж Рассел ("Мерседес") - 157 Шарль Леклер ("Феррарі") - 139 Льюїс Хемілтон ("Феррарі") - 109

Хто фаворити гонки

Головним претендентом на перемогу аналітики букмекерських контор вважають лідера чемпіонату та чинного переможця угорського етапу Оскара Піастрі. На тріумф австралійського пілота "Макларен" виставили коефіцієнт 2,50.

Шанси найближчого переслідувача Піастрі - його напарника по команді Ландо Норріса - оцінені в 2,65.

Основним конкурентом пілотів "Макларена" в Угорщини вважається чотириразовий і чинний чемпіон світу - Макс Ферстаппен. На перемогу нідерландського гонщика з "Ред Булл" дають 5,70. Далі у списку фаворитів іде представник "Феррарі" Шарль Леклер із коефіцієнтом - 9,00.

Шанси інших учасників, зокрема Джорджа Рассела з "Мерседес", оцінюють у 15,00 і більше.

Розклад Гран-прі Угорщини

П'ятниця, 1 серпня

14:30 - 15:30. Перша практика

18:00 - 19:00. Друга практика

Субота, 2 серпня

13:30 - 14:30. Третя практика

17:00 - 18:00. Кваліфікація

Неділя, 3 серпня

16:00. Гонка

Де дивитися перегони

Кваліфікацію та гонку в прямому ефірі покаже Setanta Sports - офіційний транслятор Формули-1 в Україні.

Трансляції будуть доступними на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports+.