Талант из Украины покоряет Формулу-4: Бондарев выходит на старт в Имоле

Украинский гонщик академии Уильямс Александр Бондарев готовится к очередному вызову в карьере - участию в пятом этапе итальянской Формулы-4.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
16-летний украинский гонщик Александр Бондарев продолжает выступления в итальянской Формуле-4.
После яркого старта сезона в чемпионате E4 (бывшая Euro 4), где он трижды был лучшим среди новичков, спортсмен демонстрирует стабильный рост результатов.
Во время тестовых заездов на трассе Энцо и Дино Феррари в Имоле Бондарев дважды финишировал в топ-5, подтверждая свою конкурентоспособность.
На пятом этапе итальянской Формулы-4 украинец будет выступать в составе команды "Prema Racing" - одной из сильнейших юниорских команд Европы.
Впервые он стартовал в Формуле-4 еще в 2024 году - на этапе в Барселоне в составе той же команды.
Тогда 15-летний дебютант финишировал 19-м, показав потенциал для дальнейшего прогресса. В том же заезде принял участие еще один украинец - Александр Савинков из команды "AKM Motorsport".
1 августа, пятница
2 августа, суббота
3 августа, воскресенье
По итогам четырех этапов Бондарев занимает 19 место в общем зачете и 6 среди новичков.
Посмотреть трансляцию можно на YouTube-канале "DeTalks", официальном трансляторе итальянской Формулы-4 в Украине.
Итальянская Формула-4 была основана в 2013 году и стала базовым уровнем для будущих пилотов "королевских гонок".
Среди ее выпускников - Лэнс Стролл, Оливер Берман и Андреа Кими Антонелли, которые уже успели выйти на уровень Формулы-1.
Напомним, что в эти выходные финальная битва Формулы-1 перед отпуском.
Также читайте, в какой стране может состояться один из этапов Гран-при-2026.