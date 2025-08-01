Талант із України підкорює Формулу-4: Бондарев виходить на старт в Імолі

Український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев готується до чергового виклику у кар’єрі - участі у п’ятому етапі італійської Формули-4.

Про це розповідає РБК-Україна .

Успішний старт сезону та тестові заїзди

16-річний український гонщик Олександр Бондарев продовжує виступи в італійській Формулі-4.

Після яскравого старту сезону в чемпіонаті E4 (колишня Euro 4), де він тричі був найкращим серед новачків, спортсмен демонструє стабільне зростання результатів.

Під час тестових заїздів на трасі Енцо та Діно Феррарі в Імолі Бондарев двічі фінішував у топ-5, підтверджуючи свою конкурентоспроможність.

Виступ за команду Prema Racing

На п’ятому етапі італійської Формули-4 українець виступатиме у складі команди "Prema Racing" - одного з найсильніших юніорських команд Європи.

Уперше він стартував у Формулі-4 ще у 2024 році – на етапі в Барселоні в складі тієї ж команди.

Тоді 15-річний дебютант фінішував 19-м, показавши потенціал для подальшого прогресу. У тому ж заїзді взяв участь ще один українець - Олександр Савінков із команди "AKM Motorsport".

Розклад 5 етапу в Імолі

1 серпня, п'ятниця

19:10 - Кваліфікація 1

19:35 - Кваліфікація 2

2 серпня, субота

12:40 - Гонка 1

19:40 - Гонка 2

3 серпня, неділя

12:50 - Гонка 3

Позиції у сезоні та трансляція

За підсумками чотирьох етапів Бондарев посідає 19 місце у загальному заліку та 6 серед новачків.

Переглянути трансляцію можна на YouTube-каналі "DeTalks", офіційному трансляторі італійської Формули-4 в Україні.

Формула-4: сходинка до Формули-1

Італійська Формула-4 була заснована у 2013 році й стала базовим рівнем для майбутніх пілотів "королівських перегонів".

Серед її випускників - Ленс Стролл, Олівер Берман та Андреа Кімі Антонеллі, які вже встигли вийти на рівень Формули-1.