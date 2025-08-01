Талант из Украины покоряет Формулу-4: Бондарев выходит на старт в Имоле

Украинский гонщик академии Уильямс Александр Бондарев готовится к очередному вызову в карьере - участию в пятом этапе итальянской Формулы-4.

Об этом рассказывает РБК-Украина .

Успешный старт сезона и тестовые заезды

16-летний украинский гонщик Александр Бондарев продолжает выступления в итальянской Формуле-4.

После яркого старта сезона в чемпионате E4 (бывшая Euro 4), где он трижды был лучшим среди новичков, спортсмен демонстрирует стабильный рост результатов.

Во время тестовых заездов на трассе Энцо и Дино Феррари в Имоле Бондарев дважды финишировал в топ-5, подтверждая свою конкурентоспособность.

Выступление за команду Prema Racing

На пятом этапе итальянской Формулы-4 украинец будет выступать в составе команды "Prema Racing" - одной из сильнейших юниорских команд Европы.

Впервые он стартовал в Формуле-4 еще в 2024 году - на этапе в Барселоне в составе той же команды.

Тогда 15-летний дебютант финишировал 19-м, показав потенциал для дальнейшего прогресса. В том же заезде принял участие еще один украинец - Александр Савинков из команды "AKM Motorsport".

Расписание 5 этапа в Имоле

1 августа, пятница

19:10 - Квалификация 1

19:35 - Квалификация 2

2 августа, суббота

12:40 - Гонка 1

19:40 - Гонка 2

3 августа, воскресенье

12:50 - Гонка 3

Позиции в сезоне и трансляция

По итогам четырех этапов Бондарев занимает 19 место в общем зачете и 6 среди новичков.

Посмотреть трансляцию можно на YouTube-канале "DeTalks", официальном трансляторе итальянской Формулы-4 в Украине.

Формула-4: ступенька к Формуле-1

Итальянская Формула-4 была основана в 2013 году и стала базовым уровнем для будущих пилотов "королевских гонок".

Среди ее выпускников - Лэнс Стролл, Оливер Берман и Андреа Кими Антонелли, которые уже успели выйти на уровень Формулы-1.