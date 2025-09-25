Тактика переговорів. У США пояснили різку критику РФ з боку Трампа

Позиція американського лідера Дональда Трампа щодо РФ, в тому числі його різкі висловлювання, є "тактикою ведення переговорів". Таким чином він здійснює тиск на Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Washington Post .

Видання із посиланням на представника Білого дому пише, що слова Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території, свідчить про його розчарування Путіним. Вони пролунали лише через місяць після саміту в Алясці.

Водночас джерело зауважило, що президент США не демонстрував суттєву зміну своєї політики щодо України на Генасамблеї ООН, де він зустрівся з Володимиром Зеленським.

Раніше Трамп неодноразово натякав, що Україна буде змушена поступитися частиною своєї території задля завершення війни, тому його слова 23 вересня суттєво різняться із попередньою позицією.

"Через кілька годин держсекретар США Марко Рубіо повідомив Раді Безпеки ООН, що війна закінчиться за столом переговорів, а не на полі бою", - пише видання.

Це чергове повторення чинної політики США, яке свідчить про те, що новий підхід Трампа на практиці ще не реалізується. Чиновник Білого дому наголосив, що всі дії американського лідера відбуваються крізь призму "Як ми можемо укласти угоду?".

"Трамп тривалий час дуже розчарований Путіним. Він надсилає дуже сильний сигнал. Росія - величезна країна з величезною економікою, у неї воєнна економіка, а Україна все ж змогла захищати себе майже чотири роки", - заявив він.