Тактика переговорів. У США пояснили різку критику РФ з боку Трампа

США, Четвер 25 вересня 2025 22:55
Тактика переговорів. У США пояснили різку критику РФ з боку Трампа Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Позиція американського лідера Дональда Трампа щодо РФ, в тому числі його різкі висловлювання, є "тактикою ведення переговорів". Таким чином він здійснює тиск на Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Washington Post.

Видання із посиланням на представника Білого дому пише, що слова Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території, свідчить про його розчарування Путіним. Вони пролунали лише через місяць після саміту в Алясці.

Водночас джерело зауважило, що президент США не демонстрував суттєву зміну своєї політики щодо України на Генасамблеї ООН, де він зустрівся з Володимиром Зеленським.

Раніше Трамп неодноразово натякав, що Україна буде змушена поступитися частиною своєї території задля завершення війни, тому його слова 23 вересня суттєво різняться із попередньою позицією.

"Через кілька годин держсекретар США Марко Рубіо повідомив Раді Безпеки ООН, що війна закінчиться за столом переговорів, а не на полі бою", - пише видання.

Це чергове повторення чинної політики США, яке свідчить про те, що новий підхід Трампа на практиці ще не реалізується. Чиновник Білого дому наголосив, що всі дії американського лідера відбуваються крізь призму "Як ми можемо укласти угоду?".

"Трамп тривалий час дуже розчарований Путіним. Він надсилає дуже сильний сигнал. Росія - величезна країна з величезною економікою, у неї воєнна економіка, а Україна все ж змогла захищати себе майже чотири роки", - заявив він.

Раніше ми писали, що різкі висловлювання американського лідера на адресу РФ, за словами радника Путіна Ушакова, нібито можуть бути його "підіграванням" закордонним лідерам.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Росія має зупинити війну проти України.

Президент США повідомив, що минулого тижня "було вбито 7 818 осіб, в основному військових". Він також зауважив, що РФ витратила мільйони на бомби і ракети, проте "практично не захопила жодної території".

Також Дональд Трамп нещодавно заявив, що Путін його підвів, а їхні добрі стосунки вже не мали жодного значення.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
