Тактика переговоров. В США объяснили резкую критику РФ со стороны Трампа

Позиция американского лидера Дональда Трампа в отношении РФ, в том числе его резкие высказывания, является "тактикой ведения переговоров". Таким образом он осуществляет давление на Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Издание со ссылкой на представителя Белого дома пишет, что слова Трампа о том, что Украина способна вернуть все свои территории, свидетельствует о его разочаровании Путиным. Они прозвучали лишь через месяц после саммита в Аляске.

В то же время источник отметил, что президент США не демонстрировал существенное изменение своей политики в отношении Украины на Генассамблее ООН, где он встретился с Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп неоднократно намекал, что Украина будет вынуждена уступить часть своей территории для завершения войны, поэтому его слова 23 сентября существенно отличаются от предыдущей позиции.

"Через несколько часов госсекретарь США Марко Рубио сообщил Совету Безопасности ООН, что война закончится за столом переговоров, а не на поле боя", - пишет издание.

Это очередное повторение действующей политики США, которое свидетельствует о том, что новый подход Трампа на практике еще не реализуется. Чиновник Белого дома подчеркнул, что все действия американского лидера происходят сквозь призму "Как мы можем заключить сделку?".

"Трамп длительное время очень разочарован Путиным. Он посылает очень сильный сигнал. Россия - огромная страна с огромной экономикой, у нее военная экономика, а Украина все же смогла защищать себя почти четыре года", - заявил он.