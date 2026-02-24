Тактика "тисячі порізів": як РФ використовує проти України досвід Другої світової

Відродження радянських методів

За словами експертів нідерландського інституту Clingendael і Портсмутського університету, нинішня тактика РФ - це адаптація радянських методів прихованого проникнення часів Другої світової війни.

Російські групи зазвичай не перевищують 10 осіб, а найчастіше складаються тільки з 2-3 солдатів.

Мета таких мікропідрозділів - бути максимально непомітними для українських дронів. Щоб обійти тепловізори, солдати використовують термоплівку або спеціальні плащі, які тримають на відстані від тіла.

Як зазначають аналітики Atlas Institute, цей підхід уже приніс агресору тактичні успіхи в ключових містах, таких як Куп'янськ і Покровськ.

"Стратегія бідняка" і виснаження ресурсів

Експерти називають такий підхід "стратегією бідняка", до якої РФ вдалася через неможливість здійснити реальний стратегічний прорив.

Експерт із безпеки з Нідерландського інституту міжнародних відносин Clingendae Ерік Стейнман зазначає, що навіть за вищих втрат російська сторона здатна краще поглинати таку ціну заради досягнення результату.

Вілл Кінгстон-Кокс із групи Verona додає, що метод "тисячі порізів" не завжди веде до територіальних здобутків, однак він відображає значний зсув у ментальності армії РФ - відхід від прагнення до "драматичного удару молотом" на користь високої наполегливості.

Пропагандистський ефект

Тактика має не тільки військове, а й політичне значення. Влітку 2025 року почастішали випадки, коли російські солдати встановлювали прапори в центрі українських сіл лише для фото.

Хоча такі вилазки часто короткочасні, а прапори швидко прибираються ЗСУ, ці кадри створюють у світі хибне враження стрімкого просування РФ на тлі мирних переговорів.

Відповідь України

Українська армія вже адаптується до нових викликів. За даними експертів, ЗСУ все частіше використовують наземні дрони вздовж лінії фронту, щоб мінімізувати безпосередні контакти піхоти з російськими диверсантами.

Крім того, Україна посилила удари по енергетичній і військовій інфраструктурі в глибині території РФ, намагаючись зробити війну на виснаження болючою для ворога.