Таксі по 1000 гривень і більше: як у Києві злетіли ціни під час тривоги

Вівторок 20 січня 2026 12:48
Таксі по 1000 гривень і більше: як у Києві злетіли ціни під час тривоги Фото: У Києві злетіли ціни на таксі під час повітряної тривоги (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві вранці у вівторок, 20 січня, ціни на таксі під час повітряної тривоги зросли у кілька разів - за окремі поїздки пасажирам доводиться платити понад 1000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Після оголошення повітряної тривоги у столиці зупинився рух поїздів метрополітену, через що кияни масово почали шукати альтернативні способи пересування. Різке зростання попиту на таксі призвело до автоматичного підвищення тарифів у сервісах перевезень.

Скільки коштують поїздки

Зокрема, поїздка від метро "Лісова" до Майдану Незалежності о 10:00 коштувала від 523 гривень до понад 1033 гривень - залежно від сервісу та класу автомобіля (без урахування знижок). Також доступна послуга "драйвер", коли до вас приїде водій та зможе доставити вас до місця призначення на вашому авто. Така поїздка обходилася в 1571 гривню.

Ціни на таксі у Києві 20 січня (скриншот: РБК-Україна)

Інший сервіс встановив тарифи від 874 гривень за "стандарт" до 926 гривень за поїздку з домашніми тваринами.

Ціни на таксі у Києві 20 січня (скриншот: РБК-Україна)

Ще один сервіс таксі пропонує від 681 гривні за поїздку "стандарт" до 1033 гривень за авто класу "Prime" - брендований автомобіль, який, за інформацією в додатку, може рухатися смугою громадського транспорту та має додаткові опції, зокрема Wi-Fi, зарядні пристрої та воду.

Ціни на таксі у Києві 20 січня (скриншот: РБК-Україна)

Зазначимо, після відновлення роботи метро та зменшення попиту на перевезення тарифи в сервісах таксі зазвичай повертаються до звичного рівня, однак під час повітряних тривог і транспортних обмежень ціни можуть різко зростати.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня РФ атакувала Київ дронами та балістичними ракетами - у місті лунали вибухи, зафіксовано руйнування у Дніпровському районі та перебої зі світлом і водою на Лівому березі. Відомо про одного постраждалого, об’єкти соціальної інфраструктури перевели на автономне живлення.

Через російську атаку метро Києва у вівторок змінило режим роботи.

