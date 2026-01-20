Метро Києва змінює графік руху через обстріли: що потрібно знати пасажирам
У столиці тимчасово змінюється робота метрополітену через наслідки чергових обстрілів і складну ситуацію з електропостачанням, що вплинуло на графіки руху поїздів на окремих лініях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію КМДА.
Київський метрополітен перейшов на спеціальний режим роботи на тлі енергетичних обмежень, що виникли після атак по інфраструктурі в ніч на 20 січня. Зміни стосуються насамперед червоної та зеленої гілок і діють з урахуванням поточної обстановки та режиму повітряної тривоги.
Зміни на червоній лінії
Рух поїздів на червоній лінії організовано на ділянці між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Інтервал між поїздами становить у середньому 4 хвилини 30 секунд - 5 хвилин.
Після завершення повітряної тривоги для сполучення між лівим і правим берегом передбачено курсування двох поїздів на маршруті "Лівобережна" - "Арсенальна".
При цьому орієнтовний інтервал руху збільшений і становить близько 20-25 хвилин. Потяги проходитимуть станції "Гідропарк" і "Дніпро" без зупинок.
Робота зеленої лінії
На зеленій гілці під час повітряної тривоги рух поїздів здійснюється двома окремими ділянками.
Між станціями "Сирець" і "Видубичі" інтервал становить близько 7 хвилин, а на відрізку "Осокорки" - "Червоний хутір" поїзди курсують з інтервалом приблизно 10 хвилин.
Синя лінія без змін
Синя лінія метрополітену продовжує роботу в штатному режимі, без коригування графіків і маршрутів руху поїздів.
Де стежити за оновленнями
Актуальна інформація про роботу метро, можливі зміни та відновлення стандартного руху оперативно озвучується на станціях, а також публікується на офіційних ресурсах міської адміністрації та метрополітену. Пасажирам рекомендують враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок містом.
Нагадуємо, що в ніч на 20 січня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, застосувавши спочатку ударні дрони, а потім балістичне озброєння: у місті пролунали вибухи, на Лівому березі зафіксовано перебої з електропостачанням та водопостачанням, водночас на цей момент відомо про одного потерпілого.
Зазначимо, що дефіцит в енергосистемі Києва та області зберігається, тому поки що неможливо відмовитися від екстрених відключень електроенергії: за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків НС у регіоні перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що ситуація залишається складною і потребує як точкових, так і системних рішень.