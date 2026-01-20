ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Такси по 1000 гривен и больше: как в Киеве взлетели цены во время тревоги

Вторник 20 января 2026 12:48
UA EN RU
Такси по 1000 гривен и больше: как в Киеве взлетели цены во время тревоги Фото: В Киеве взлетели цены на такси во время воздушной тревоги (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве утром во вторник, 20 января, цены на такси во время воздушной тревоги выросли в несколько раз - за отдельные поездки пассажирам приходится платить более 1000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

После объявления воздушной тревоги в столице остановилось движение поездов метрополитена, из-за чего киевляне массово начали искать альтернативные способы передвижения. Резкий рост спроса на такси привел к автоматическому повышению тарифов в сервисах перевозок.

Сколько стоят поездки

В частности, поездка от метро "Лесная" до Майдана Независимости в 10:00 стоила от 523 гривен до более 1033 гривен - в зависимости от сервиса и класса автомобиля (без учета скидок). Также доступна услуга "драйвер", когда к вам приедет водитель и сможет доставить вас к месту назначения на вашем авто. Такая поездка обходилась в 1571 гривну.

Цены на такси в Киеве 20 января (скриншот: РБК-Украина)

Другой сервис установил тарифы от 874 гривен за "стандарт" до 926 гривен за поездку с домашними животными.

Цены на такси в Киеве 20 января (скриншот: РБК-Украина)

Еще один сервис такси предлагает от 681 гривны за поездку "стандарт" до 1033 гривен за авто класса "Prime" - брендированный автомобиль, который, по информации в приложении, может двигаться по полосе общественного транспорта и имеет дополнительные опции, в частности Wi-Fi, зарядные устройства и воду.

Цены на такси в Киеве 20 января (скриншот: РБК-Украина)

Отметим, после возобновления работы метро и уменьшения спроса на перевозки тарифы в сервисах такси обычно возвращаются к привычному уровню, однако во время воздушных тревог и транспортных ограничений цены могут резко расти.

Напомним, в ночь на 20 января РФ атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами - в городе раздавались взрывы, зафиксированы разрушения в Днепровском районе и перебои со светом и водой на Левом берегу. Известно об одном пострадавшем, объекты социальной инфраструктуры перевели на автономное питание.

Из-за российской атаки метро Киева во вторник изменило режим работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Автомобильное движение Воздушная тревога
Новости
Киев снова под ударом, есть перебои со светом и водой: все о последствиях ночной атаки
Киев снова под ударом, есть перебои со светом и водой: все о последствиях ночной атаки
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа