Суспільство Освіта Гроші Зміни

Такої холоднечі не було 15 років: який найбільший мороз "накрив" Київ цієї зими

Середня температура повітря в Києві взимку була нижче кліматичної норми (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Цьогорічна зима у Києві стала справжнім випробуванням на міцність і виявилася значно суворішою за попередні. Востаннє подібні показники спеціалісти фіксували 15 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

Читайте також: Невидима загроза в містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря

Метеорологічні підсумки зими в Києві

У ЦГО імені Бориса Срезневського розповіли, що згідно з даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря впродовж календарної зими 2025-2026 року склала -4,0°С.

Уточнюється, що такий показник - нижче кліматичної норми на 1,5°С.

"Останній раз подібна холодна зима у столиці була у 2010-2011 рр. із температурою -4,2°С", - наголосили експерти.

Найхолодніший та найтепліший дні зими

В цілому, за даними ЦГО, зимові місяці у Києві (крім грудня) були холоднішими за норму.

При цьому найбільше від'ємне відхилення мав січень. Йдеться про -4,4°С.

Зазначається також, що найбільш холодним днем зими у столиці стало 10 лютого.

Тоді температура повітря знизилась до -20,2ºС.

Тим часом найтеплішим днем зими визнали 10 грудня.

Тоді температура повітря підвищилась до +9,3ºС.

Що було з опадами й водою в Дніпрі

"Опадів цієї календарної зими випало 112 мм, що склало 91% кліматичної норми", - поділились із громадянами у прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії.

Метеорологічні підсумки зими 2025-2026 року в Києві (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Тим часом максимальний рівень води в річці Дніпро (на Канівському водосховищі) - 517 см - спостерігався 11 грудня. Мінімальний же рівень води склав 424 см - 22 січня.

Насамкінець у ЦГО розповіли про "крайні" значення температури води взимку:

  • максимальна температура води склала 6,1ºС (7 та 8 грудня);
  • мінімальна - 0,0ºС (12-31 січня, а також 1-12 та 14-19 лютого).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останнє десятиліття.

Кліматологи зафіксували не лише сильний мороз, але й чималу тривалість небезпечних атмосферних явищ.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.

Читайте також, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

