Такої холоднечі не було 15 років: який найбільший мороз "накрив" Київ цієї зими

Метеорологічні підсумки зими в Києві

У ЦГО імені Бориса Срезневського розповіли, що згідно з даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря впродовж календарної зими 2025-2026 року склала -4,0°С.

Уточнюється, що такий показник - нижче кліматичної норми на 1,5°С.

"Останній раз подібна холодна зима у столиці була у 2010-2011 рр. із температурою -4,2°С", - наголосили експерти.

Найхолодніший та найтепліший дні зими

В цілому, за даними ЦГО, зимові місяці у Києві (крім грудня) були холоднішими за норму.

При цьому найбільше від'ємне відхилення мав січень. Йдеться про -4,4°С.

Зазначається також, що найбільш холодним днем зими у столиці стало 10 лютого.

Тоді температура повітря знизилась до -20,2ºС.

Тим часом найтеплішим днем зими визнали 10 грудня.

Тоді температура повітря підвищилась до +9,3ºС.

Що було з опадами й водою в Дніпрі

"Опадів цієї календарної зими випало 112 мм, що склало 91% кліматичної норми", - поділились із громадянами у прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії.

Метеорологічні підсумки зими 2025-2026 року в Києві (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Тим часом максимальний рівень води в річці Дніпро (на Канівському водосховищі) - 517 см - спостерігався 11 грудня. Мінімальний же рівень води склав 424 см - 22 січня.

Насамкінець у ЦГО розповіли про "крайні" значення температури води взимку: