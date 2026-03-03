Такої холоднечі не було 15 років: який найбільший мороз "накрив" Київ цієї зими

Цьогорічна зима у Києві стала справжнім випробуванням на міцність і виявилася значно суворішою за попередні. Востаннє подібні показники спеціалісти фіксували 15 років тому.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.
У ЦГО імені Бориса Срезневського розповіли, що згідно з даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря впродовж календарної зими 2025-2026 року склала -4,0°С.
Уточнюється, що такий показник - нижче кліматичної норми на 1,5°С.
"Останній раз подібна холодна зима у столиці була у 2010-2011 рр. із температурою -4,2°С", - наголосили експерти.
В цілому, за даними ЦГО, зимові місяці у Києві (крім грудня) були холоднішими за норму.
При цьому найбільше від'ємне відхилення мав січень. Йдеться про -4,4°С.
Зазначається також, що найбільш холодним днем зими у столиці стало 10 лютого.
Тоді температура повітря знизилась до -20,2ºС.
Тим часом найтеплішим днем зими визнали 10 грудня.
Тоді температура повітря підвищилась до +9,3ºС.
"Опадів цієї календарної зими випало 112 мм, що склало 91% кліматичної норми", - поділились із громадянами у прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії.
Тим часом максимальний рівень води в річці Дніпро (на Канівському водосховищі) - 517 см - спостерігався 11 грудня. Мінімальний же рівень води склав 424 см - 22 січня.
Насамкінець у ЦГО розповіли про "крайні" значення температури води взимку:
