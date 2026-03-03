Такого холода не было 15 лет: какой самый большой мороз "накрыл" Киев этой зимой

Нынешняя зима в Киеве стала настоящим испытанием на прочность и оказалась значительно суровее предыдущих. Последний раз подобные показатели специалисты фиксировали 15 лет назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.
В ЦГО имени Бориса Срезневского рассказали, что согласно данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции "Киев", среднемесячная температура воздуха в течение календарной зимы 2025-2026 года составила -4,0°С.
Уточняется, что такой показатель - ниже климатической нормы на 1,5°С.
"Последний раз подобная холодная зима в столице была в 2010-2011 гг. с температурой -4,2°С", - подчеркнули эксперты.
В целом, по данным ЦГО, зимние месяцы в Киеве (кроме декабря) были холоднее нормы.
При этом наибольшее отрицательное отклонение имел январь. Речь идет о -4,4°С.
Отмечается также, что самым холодным днем зимы в столице стало 10 февраля.
Тогда температура воздуха снизилась до -20,2ºС.
Между тем самым теплым днем зимы признали 10 декабря.
Тогда температура воздуха повысилась до +9,3ºС.
"Осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы", - поделились с гражданами в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории.
Тем временем максимальный уровень воды в реке Днепр (на Каневском водохранилище) - 517 см - наблюдался 11 декабря. Минимальный же уровень воды составил 424 см - 22 января.
В завершение в ЦГО рассказали о "крайних" значениях температуры воды зимой:
Напомним, ранее мы рассказывали, что январь 2026 года в Киеве стал самым холодным за последнее десятилетие.
Климатологи зафиксировали не только сильный мороз, но и немалую продолжительность опасных атмосферных явлений.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.
