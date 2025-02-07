Такого свята немає? Звідки взялась Масляна й чи дозволяє церква її відзначати

З погляду Церкви Масляна не є окремим святом, тобто у церковному календарі його, як такого, немає. Натомість є тиждень напередодні Великого посту, який називається "сирний" або ж "масляний".
Про це у коментарі РБК-Україна розповів ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко.
За словами експерта, у Церкві немає такого окремого свята, як Масляна.
"Тобто це - не окреме свято. В церкві є тиждень напередодні Великого посту, який називається "масляний". Це пов'язано з тим, що, готуючись до посту, Церква пропонує віруючим три підготовчих тижні", - пояснив Коваленко й перелічив їх:
Протоієрей ПЦУ зауважив, що з погляду богослів'я період Масляної пов'язаний, певним чином, з днями творіння.
"Якщо говорити богословськи, то ми отримаємо історію про шість днів творіння, сьомий день - день, фактично, відпочинку. І історію про вигнання Адама з Раю. Якщо дивитись на біблійну історію, то якраз в Раю люди ще не вживають м'ясо", - розповів він.
Коваленко нагадав, що масляний тиждень, як такий "підготовчий", завершується прощеною неділею, яку можна вважати "входженням у Великий піст з певним настроєм".
"Тому, скажімо так, церковне щодо цього богослів'я порівнює цей тиждень з таким ще, ніби райським, життям. Нагадує про створення світу. І, знову ж таки, завершується ця історія вигнанням Адама з Раю і початком Великого посту - як певного шляху повернення через Христа і Воскресіння Його до Царства Небесного", - пояснив експерт.
Водночас, за словами Коваленка, якщо говорити про традиції, то Масляна, дійсно, "має традиції не тільки християнські, але й дохристиянські" (у деяких країнах це "час карнавалів, певних театралізованих речей").
"І це - теж традиційна історія для Церкви. Оскільки Церква, приходячи до того чи іншого народу, так чи інакше зустрічалась з місцевою культурою, місцевими традиціями. І багато з них фактично були сприйняті Церквою як форма, але наповнені іншими смислами", - розповів експерт.
Він нагадав, що подібна ситуація склалась і з Різдвом - з його колядками чи вертепами (які так само мають певне дохристиянське коріння), і з писанками на Великдень.
"Так само і частина традицій Масляної (наприклад народні гуляння) можуть мати і мають дохристиянське коріння. Проте так сталося впродовж століть, що вони вже мають наповнення і християнськими сенсами", - пояснив ректор православного університету.
Отже, на його думку, Масляну святкувати можна.
"Жодних немає з цим питань... Всі ці сирні млинці, інші історії, вони якраз на цьому тижні... Там треба дивитися... Церква цього не забороняє. Проте це не якась церковна, богослужбова чи обрядово-церковна історія", - зауважив Коваленко.
Він додав, що це, скоріше, "народна традиція, яка наповнює підготовчий до Великого посту тиждень".
"Адже з початком посту - вже більш такі суворі вимоги щодо святкувань, щодо їжі та всього іншого. Тому якраз це таке, скажімо, входження в піст. І, звісно, масляний тиждень ми святкуємо. І, фактично, маємо цю традицію", - підсумував протоієрей ПЦУ.
Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, тому всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.
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